Lucas Lucco vive perrengue na Bahia: "Consegui atolar o carro"

Lucas Lucco compartilhou com os seguidores um momento inusitado neste domingo, 29, enquanto curtia as belezas de Barra Grande, distrito de Maraú, na Bahia. O cantor enfrentou um "perrengue chique" ao atolar o carro na areia durante a noite, precisando da ajuda de uma fã que passava pelo local.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, Lucas aparece empurrando o veículo sozinho em uma rua escura, onde poucos carros transitavam. Ele registrou a situação com humor e agradeceu à jovem que se dispôs a ajudá-lo.

"Consegui atolar o carro", escreveu o cantor, que também retribuiu o gesto da fã com um abraço e uma foto. "Ninguém quis me ajudar e ela me ajudou, obrigada".

O distrito de Barra Grande é conhecido por suas paisagens paradisíacas e é um dos destinos favoritos de artistas e turistas durante o verão.