Após pausa de Jorge e Mateus veja os artistas que também se afastaram

Em anúncio, a dupla Jorge e Mateus afirmou nesta segunda-feira, 9, que vão dar um pausa na carreira após a turnê de 20 anos que inicia em abril de 2025. Os cantores ainda declararam que pretendem descansar em meio a tantos anos de agenda cheia de shows. Assim como eles, outros cantores também anunciaram pausa na carreira, confira as informações do Jornal Extra.

Sandy anunciou em maio deste ano uma pausa por tempo indeterminado na carreira após cumprir os últimos shows de sua agenda. "Vou fazer uma pausa, um hiato nos palcos, mas eu queria me despedir melhor do meu público, eu queria estar perto, eu queria dar um grande abraço sonoro no meu público", explicou ela na época em que lançou mais datas antes de parar de vez.

Em despedida a turnê “AmarElo”, o rapper Emicida também anunciou pausa por lotar shows em cinco anos de projeto. "Eu preciso, do ponto de vista pessoal mesmo, dar uma pausa por um tempo meio indefinido, sabe? Deixa eu dar uma brecada e estudar minhas coisas", declarou Emicida em entrevista ao G1.

O cantor Lucas Lucco anunciou em 2023 a pausa na carreira para cuidar da saúde mental. O artista se afastou dos palcos após ser diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar (TAB). Este ano, no entanto, ele divulgou outros trabalhos, como a participação como ator no filme "Rodeio Rock".

A cantora que fazia parte da dupla com a irmã Simone, Simaria anunciou em 2022 um tempo da música. "Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde", desabafou Simone. Ela também recentemente disse estar trabalhando em sua carreira solo.

Outra pessoa que anunciou o afastamento para cuidar da saúde, foi Wesley Safadão, que declarou estar sofrendo com fortes crises de ansiedade. "Eu estou esgotado. A palavra é essa, assim, esgotado mentalmente. Eu não soube a hora certa de dosar, de diminuir o ritmo. É como se eu não conseguisse dizer não", relatou o músico em entrevista ao Fantástico na época, cerca de 25 dias após ter retomado a agenda.

A dupla Zé Neto e Cristiano também já anunciou algumas pausas, principalmente devido aos problemas de saúde de Zé Neto. Um acidente do sertanejo foi o motivo da última pausa da dupla. O músico também já se afastou temporariamente por muitos motivos como, fratura nas costelas, pneumonia, crise de ansiedade e Covid-19.

Em 2024, Linn da Quebrada também anunciou que se afastaria dos palcos em tratamento da depressão. "Para estar diante das câmeras e nos palcos de forma plena, é preciso estar com saúde física e mental em dia. Quando algo não vai bem, é necessário parar, respirar e cuidar", disse a artista em outubro nas quando retornou às redes sociais para falar sobre sua internação em clínica de reabilitação para o tratamento.