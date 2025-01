Bruno Reis faz balanço sobre Festival Virada Salvador

Bruno Reis falou sobre primeira noite do evento - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), fez um balanço da primeira noite do Festival Virada Salvador 2025. Ele informou que 197 mil pessoas participaram da abertura do evento e afirmou que a expectativa para o segundo dia é ainda maior.

“Expectativa hoje é ainda maior do que a de ontem. Os nossos registros, o nosso sistema de inteligência artificial, informaram que ontem nós chegamos a um público máximo de 197 mil pessoas. Como a gente estimava, a expectativa era chegar à casa dos 200 mil e chegamos bem próximos”, declarou Bruno, durante coletiva de imprensa.

O prefeito também destacou os resultados positivos da primeira noite, incluindo o trânsito tranquilo e o bom funcionamento do transporte público.

“Teve uma queixa por assédio e uma por importunação. Tivemos um total de 72 atendimentos nas nossas unidades de saúde, e 98% dos casos foram sem gravidade. O trânsito funcionou bem. A blitz da Lei Seca abordou 155 condutores, e nenhum foi flagrado dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. O transporte também funcionou bem, seja com as vias de ônibus, seja com os táxis”, relatou.

Além disso, Bruno Reis chamou a atenção para alguns casos de trabalho infantil envolvendo ambulantes, que foram rapidamente identificados e autuados.

“Nossas equipes de Abordagem Social identificaram alguns casos de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Autuamos essas situações. Já acolhemos um total de 91 crianças na nossa unidade de apoio e suporte a pais e mães que estão trabalhando como ambulantes”, revelou o gestor.

Por fim, Bruno Reis afirmou que o trabalho realizado pela prefeitura tende a melhorar ao longo dos dias do evento.

“A expectativa é de que hoje ainda possa ser melhor porque, por mais que a gente já tenha experiência de alguns anos realizando um evento dessa magnitude, sempre a primeira noite é de ajustes a serem feitos na operação. E a cada dia que sucede, a gente vai melhorando essa operação”, concluiu.

