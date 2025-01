Vídeo: Ivete Sangalo homenageia Preta Gil em Copacabana: "Eu te amo”

Ivete Sangalo se apresenta no réveillon do Rio - Foto: Alex Ferro / Riotur

A cantora Ivete Sangalo fez uma homenagem para Preta Gil durante sua apresentação no Show da Virada, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Amigas de longa data, Veveta dedicou parte do show para Preta que se recupera de uma cirurgia de retiradas de tumores cancerígenos no dia 19 de dezembro.

Leia também

>> Preta Gil deixa a UTI e passa virada de ano novo com familiares

“Pretinha, eu te amo”, iniciou a cantora. “Eu quero dizer que eu, o Brasil inteiro, Copacabana inteira, a gente está mandando pra você a energia do amor, da cura porquê você merece”.

Após seguir tecendo elogios para a filha de Gilberto Gil, Ivete cantou uma das músicas mais famosas de Preta, Sinais de Fogo.

Confira: