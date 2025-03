Datena passa mal ao vivo no SBT durante cobertura de crime

Datena falou que passou mal em cobertura - Foto: Reprodução | TV Cultura

José Luiz Datena revelou no SBT que passou mal ao vivo com a cobertura do assassinato de Vitória, adolescente que foi brutalmente assassinada em Cajamar, na Grande São Paulo. No 'Tá na Hora', nesta quinta-feira, 6, o apresentador disse que chegou a ligar para seu médico.

“Meu coraçãozinho já tem seis stents e um infarto. Ontem, eu pensei que fosse ter outro. Sinceramente, até liguei para o doutor Carlinhos hoje porque eu não estava me sentindo bem. Acredito que muito por causa disso, porque isso é de deixar a gente sem chão”, lamentou o apresentador do “Tá na Hora”, falou o famoso.

O desabafo foi feito durante a transmissão do enterro de Vitória. Segundo ele, o problema na saúde ocorreu no dia anterior. Datena seguiu o seu relato deixando uma mensagem reflexiva sobre fé e esperança em meio à tragédia.

“Ela já está ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, o que está aí [no enterro] é apenas o corpo. Que ela finalmente descanse em paz depois de uma vida curta e um final de vida tão terrível”, lamentou o famoso.

Veja o vídeo: