Datena aconselha Gusttavo Lima a não entrar na política: "Me ferrei"

Datena falou sobre planos de Gusttavo Lima na política - Foto: Reprodução | SBT e Instagram

José Luiz Datena decidiu comentar a intenção de Gusttavo Lima em participar das eleições de 2026 como candidato à presidência da República. O apresentador aconselhou o cantor a não entrar na política.

Ao vivo no SBT, nesta terça-feira, 7, o jornalista comentou: "Não entra nessa gelada, você é um belo cantor, maravilhoso, todo mundo gosta de você. Política é bom para quem ja está na política e conhece o meio".

"Se eu tivesse que dar um conselho para o cara, que é um dos maiores cantores do Brasil, eu diria: não se meta no meio desses caras, porque você dança, dança legal. Para entrar, o cara tem que ter casca grossa", falou.

Datena ainda garantiu que não pretende mais sair como candidato a nenhum cargo político e ainda sugeriu que o famoso evite o desafio.

"Por que o cara vai arriscar, como eu fiz, de maneira absurda? Por isso que eu ia e voltava, não é porque eu utilizava daquilo para aparecer, é porque eu achava que se eu entrasse eu ia me ferrar, mas eu não sabia que ia me ferrar tão grandão, me ferrei grandão", disse.

O apresentador do SBT completou: "Se eu fosse o Gusttavo lima, eu ficava cantando moda de viola, fica na sua, meu irmão. É a maior gelada ser presidente de alguma coisa, eu nunca mais passo perto de política na minha vida. Eu tinha medo de entrar e me ferrar. O povo está certo, tem que votar em quem tem confiança para o cargo".