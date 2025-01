Gusttavo Lima quer se encontrar com Lula e Bolsonaro

Cantor Gusttavo Lima - Foto: Reprodução / Site Oficial Gusttavo Lima

Após anunciar que pretende se candidatar à presidência do Brasil, em 2026, o cantor Gusttavo Lima disse ao portal Leo Dias que deseja se encontrar com o atual presidente Lula e com o ex-presidente Bolsonaro.

O artista sertanejo deseja que o ‘date’ aconteça ainda em janeiro e o objetivo seria discutir os problemas da nação.

Motivo da candidatura

O sertanejo revelou que foi durante a internação em um hospital em São Paulo que ele percebeu o quanto a vida e o Brasil foram bons com ele, que teria conquistado muitas coisas, mas o povo estava sofrendo, então decidiu trabalhar como presidente.

Ainda segundo Leo Dias, o objetivo de Gusttavo Lima nesse primeiro momento não é fazer campanha e nem encontrar partido. O interesse do artista agora seria ajudar o Brasil a superar suas dificuldades. “Quero paz pro Brasil”, declarou Gusttavo Lima.