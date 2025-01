Candidatura de Gusttavo Lima à Presidência gera crise com bolsonaristas

Gusttavo Lima lançou candidatura ao Planalto - Foto: Reprodução / Site Oficial Gusttavo Lima

O anúncio da candidatura de Gusttavo Lima à Presidência causou uma crise com nomes da ala bolsonarista.

“O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem”, afirmou Gusttavo.



A informação foi divulgada ao Metrópoles nesta quinta-feira, 2. Após o comunicado do cantor sertanejo, uma crise foi aberta com os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) chegou a ironizar a decisão do cantor em vídeo publicado nas redes sociais. “Gente, que cachaça é essa que o Gusttavo Lima tomou? Que agora ele quer virar presidente”.