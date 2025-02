Fora do SBT? Datena se afasta do canal após grave crise

Datena vai viajar nos próximos dias - Foto: Divulgação | Globo

Dois meses depois de estrear no SBT, Datena segue enfrentando uma crise interna e decidiu vai se afastar do Tá na Hora por alguns dias. A decisão foi tomada em meio aos baixos índices de audiência do programa e também de uma polêmica recente.

Em nota, o canal informou que o jornalista "apenas trocou suas folgas do Carnaval para os dias 13 a 20 próximos, quando estará em viagem com sua família", negando que a crise tenha feito ele se afastar da atração policial.

Na última semana, segundo o colunista Flávio Ricco, Datena chegou a se irritar nos bastidores da cobertura da queda de um avião em São Paulo após não ter recebido liberação de Marcão do Povo para ceder espaço no Primeiro Impacto.

Ao vivo, o apresentador já deixou claro algumas insatisfações com a equipe e também com a audiência. Apesar disso, ele já garantiu que foi para o canal para encerrar a sua carreira na empresa que era de Silvio Santos.