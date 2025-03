Polêmica na Globo: Patrícia Poeta e direção brigam após críticas

Patrícia Poeta teve atrito com direção - Foto: Reprodução | Globo

Patrícia Poeta está causando polêmica por causa da postura em uma entrevista ao vivo no Encontro, nesta sexta-feira, 7, e gerou desentendimento com a direção da programa da Globo.

A famosa enfrentou críticas por causa da conversa com Carlos Alberto Souza, pai de Vitória, jovem assassinada em Cajamar (SP). Na ocasião, Patrícia Poeta foi quem revelou ao pai da vítima que a Polícia Civil havia identificado o suspeito pelo crime.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, nos bastidores da Globo, a cobertura do caso gerou um desentendimento entre a jornalista e a direção do programa.

A publicação ressaltou que, antes da transmissão, a jornalista pediu para que não dividisse a tela com Carlos Alberto e que não fosse divulgada a informação sobre o suspeito. Ainda assim, a informação apareceu no texto exibido pela famosa, que acabou apresentando ao público.