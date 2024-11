Patrícia Poeta escolhe a Bahia para aniversário e ganha bolo especial

Patrícia Poeta escolheu Trancoso para comemoração - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Patrícia Poeta escolheu Trancoso, na Bahia, para comemorar os 48 anos de idade. Na manhã deste domingo, 20, a apresentadora mostrou nas redes sociais algumas fotos tiradas durante a comemoração intimista que ocorreu ontem, 19.

O aniversário da jornalista foi comemorado em um restaurante da cidade. Ela esteve ao lado de alguns amigos mais íntimos.

Em determinado momento da noite, Patrícia Poeta ganhou um bolo especial inspirado em Trancoso, com uma igreja no topo e as fitinhas da Bahia com votos especiais.

"Noite especial com vários librianos reunidos. Vambora celebrar a vida. Adoro! Obrigada pela surpresa, amei!", afirmou a global.