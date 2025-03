Caso Vitória: pai da menina aparece na lista de suspeitos do crime

Vitória Regina foi encontrada morta na última sexta-feira, 7, após uma semana desaparecida - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A jovem, Vitória Regina de Sousa, encontrada morta na última sexta-feira, 7, após uma semana desaparecida no município de Cajamar, em São Paulo, ganhou um novo enredo. Agora, o pai da menina é um dos suspeitos do crime, de acordo com investigações da Polícia Civil de São Paulo (PC-SP). A informação é da CNN Brasil.

Os agentes ainda afirmam que a decisão foi feita com base nos “mesmos critérios” dos demais suspeitos. Entre eles, as inúmeras contradições apresentadas por Carlos Alberto Souza.

A investigação cita que o pai apresenta um “comportamento estranho” e diz que ele solicitou um terreno ao prefeito da cidade de Cajamar em um dos primeiros contatos entre os dois logo após a confirmação da morte de Vitória.

Segundo a PC-SP, ainda nesta semana as testemunhas envolvidas no caso devem ser ouvidas para esclarecimento do envolvimento de cada um dos investigados. A defesa de Carlos Alberto, por meio do advogado Fábio Costa, informou que vai tentar reverter a situação ainda nesta semana e que acha a decisão “absurda”.

O advogado do pai disse também que Carlos Alberto nunca foi ouvido formalmente pela polícia, por isso não deu detalhes sobre o dia do desaparecimento.

A PC-SP prendeu na tarde deste sábado, 8, o primeiro suspeito envolvido na morte da jovem Vitória Regina. Ele foi identificado como Maicol Antônio Sales dos Santos, de 27 anos.

De acordo também com a investigação, ele é o dono do Corolla que perseguiu a jovem minutos antes dela desaparecer na madrugada do dia 27 de fevereiro, na Grande São Paulo.