Comando Vermelho proíbe motoristas de aplicativo de entrar em bairros

Várias ruas foram pichadas com o alerta e as determinações dos criminosos - Foto: Reprodução

Integrantes do Comando Vermelho (CV) determinaram a proibição da entrada de motoristas de aplicativo nas localidades de São Mateus e Tomazinho, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

A medida, que visa demonstrar poder e garantir o domínio sobre as comunidades, foi anunciada por meio de pichações em diversas ruas. Os criminosos alertam que qualquer descumprimento pode resultar no fuzilamento dos veículos e até na morte de motoristas e passageiros.

Nas últimas horas, um motociclista foi brutalmente agredido após deixar um passageiro na região. Segundo relatos, além de impedir a circulação de "desconhecidos", a facção pretende explorar de forma exclusiva o transporte alternativo dentro das áreas que controla.

Essa não é a primeira vez que o Comando Vermelho impõe restrições desse tipo. No mês passado, a facção vetou a circulação de motoristas de aplicativo no bairro da Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na ocasião, pichações assinadas pelo CV deixavam claro que a proibição valia tanto para carros quanto para motos.

Moradores afirmam que traficantes têm ameaçado motoristas que tentam circular na região. Em resposta, a Polícia Militar firmou uma parceria com uma das principais empresas de transporte por aplicativo e implementou um botão de emergência para que os condutores acionem em caso de risco. Além disso, a PM informou que mantém fiscalizações constantes na área.

A escalada da violência imposta pelo crime organizado continua desafiando as autoridades, tornando cada vez mais difícil a mobilidade nas comunidades controladas por facções criminosas.