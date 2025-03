Alunos passam mal após comerem doce com maconha em escola de Salvador

Todos foram atendidos em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) - Foto: Reprodução

Ao menos quatro alunos de uma escola estadual em Salvador passaram mal ao consumirem doce com maconha na última sexta-feira, 14.

O caso aconteceu no Centro Educacional Edgard Santos, no bairro do Garcia. Logo após o episódio, a unidade acionou as famílias, a Ronda Escolar e o SAMU. Todos foram atendidos em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

De acordo com informações da Secretaria de Educação do Estado, depois, em reunião com as famílias e a direção do colégio, uma das estudantes admitiu ter preparado o doce em sua casa, levado e distribuído com os colegas.

“O colégio reforça que não compactua com o uso de drogas ou substâncias ilícitas em seu ambiente e que adota medidas educativas e disciplinares para garantir a segurança e o bem-estar de toda a comunidade escolar. A escola promove um ambiente de paz, respeito e boa convivência, desenvolvendo ações pedagógicas voltadas à conscientização dos estudantes sobre a importância de escolhas saudáveis e responsáveis”, disse a SEC em nota enviada ao Portal A TARDE.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia (PMBA) não detalhou as medidas tomadas no caso e direcionou as informações da investigação para a Polícia Civil, que afirmou não ter registro do ocorrido.