Rodoviário é executado por traficantes do BDM em Salvador

Valdir também era conhecido como "Popai" - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um rodoviário foi executado dentro de casa na noite desta terça-feira, 18, na localidade conhecida como Fonte do Capim, na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

Informações preliminares indicam que Valdir, também chamado de "Popai", teve a casa invadida e foi morto de forma brutal por traficantes do Bonde do Maluco (BDM). Os bandidos desconfiaram que o rodoviário teria "entregado" os comparsas à Rondesp BTS, no último domingo, 16, na ação onde quatro homens foram mortos em confronto. Essa versão não foi confirmada pela polícia.

Um dos criminosos suspeitos de participar da execução é o traficante conhecido pelo vulgo ‘Marcola’, liderança da fação na localidade.

Informações apuradas pelo Portal A TARDE indicam que o rodoviário trabalhava na linha Nova Brasília / Barra.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 9ª CIPM foram acionadas em razão de um homem atingido por disparos de arma de fogo. Já a Polícia Civil afirmou que o crime será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) e as guias periciais foram expedidas e o corpo removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O Portal A TARDE procurou o Sindicato dos Rodoviários de Salvador, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.