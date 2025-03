Mulher que confessou matar namorado é ouvida e liberada pela polícia

- Foto: Redes sociais

A mulher que confessou matar o namorado Leonardo Santos Brito a facadas no bairro do Calabetão, em Salvador, foi ouvida e liberada pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 18.

Segundo a corporação, Jéssica Almeida Barbosa, de 27 anos, foi localizada na Estação de Metrô Bom Juá e foi conduzida ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). A mulher passou por exames legais, foi ouvida e liberada. A polícia não informou o que motivou a soltura da mulher, mas disse que "segue com oitivas e diligências para esclarecer o crime" e um "inquérito foi instaurado para apurar a morte do homem".

Leonardo Santos Brito, foi assassinado com golpes de faca enquanto voltava para casa, no bairro Calabetão, em Salvador, na madrugada de domingo, 16. O jovem estava com Jéssica retornando da festa quando a fatalidade aconteceu. Ela se tornou a principal suspeita do homicídio e confessou o crime durante entrevista à Record Bahia.

A mãe da vítima, Ana Cristina, afirmou que os dois estavam juntos há apenas 15 dias e que, depois do crime, a mulher espalhou falsas informações sobre Leonardo, dizendo que ele a agredia e fazia parte de uma facção. Jéssica chegou a ser capturada por traficantes da região, mas foi liberada em seguida.