VÍDEO: cordeiros queimam pneus e interditam via em Salvador

Ainda não há informações sobre negociações entre os manifestantes e os responsáveis pelo pagamento - Foto: Reprodução

Um grupo de manifestantes bloqueou um dos sentidos da Avenida Professor Manoel Ribeiro, em Salvador, no início da tarde desta terça-feira, 18. O protesto ocorreu na altura do antigo Centro de Convenções da Bahia, no sentido Stiep, onde pneus, lixo e pedaços de madeira foram queimados para impedir a passagem de veículos.

Segundo informações da TV Record, os manifestantes seriam cordeiros que atuaram no Carnaval de Salvador e não receberam os pagamentos pelos dias trabalhados. A categoria reivindica uma solução para a pendência financeira.

De acordo com a Polícia Militar, a 39ª CIPM foi acionada, no início da tarde, em razão de um protesto ocorrido na Av. Professor Manoel Ribeiro, na Boca do Rio. Ao chegarem, os militares mantiveram contato com os manifestantes para a liberação da via. Com a chegada do Corpo de Bombeiros Militar, que debelou as chamas de alguns objetos na pista, a avenida foi desobstruída.