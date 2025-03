Pabllo Vittar, Rachel Reis e +: veja shows do aniversário de Salvador

Rachel Reis e Pabllo Vittar estarão no aniversário de Salvador - Foto: Divulgação

O aniversário de Salvador, comemorado no dia 29 de março, contará com uma programação especial repleta de eventos, incluindo shows gratuitos. Nesta terça-feira, 18, a Prefeitura confirmou sete artistas que farão apresentações especiais para a cidade no dia 30 de março.

A Praça Municipal, a partir das 18h, receberá shows de ÀTTØØXXÁ, Pabllo Vittar, Sued Nunes, Russo Passapusso, Rachel Reis, Larissa Luz e Cortejo Afro. No mesmo dia, no Dique do Tororó, a banda Mudei de Nome fará a tradicional volta no espaço, a partir das 11h.

A programação com apresentações musicais terá início no dia 28. A cantora Will Carvalho prestará homenagem aos 80 anos de Elis Regina. Márcia Short, Ellen Wilson, Cátia Guima e Elaine Fernandes farão uma apresentação especial para homenagear Ary Barroso.



O aniversário de Salvador ainda contará com uma programação esportiva diversa, incluindo competições internacionais, como a Ocean Man, o Triatlon Triton e a Corrida Salvador 10 Milhas.

Na semana passada, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) já havia antecipado que o período contaria com “um pacote de medidas” para a cidade.

“[Terá] um calendário de novas obras e de novos programas e projetos, que nós vamos anunciar ao longo do período. A gente sempre pega 15 dias antes e 15 dias após o 29 de março e anuncia um pacote de medidas. Estamos fechando quais são as inaugurações, as entregas, mas vão ter casas populares, entrega do viaduto do DETRAN, estamos tentando acelerar para entregar o novo trecho de Orla, vamos lançar novos programas, projetos, será uma programação intensa”, declarou.