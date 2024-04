Carlinhos Brown e Larissa Luz farão show no aniversário de Salvador | A TARDE

Neste sábado (06), vai acontecer o segundo dia do Viva Salvador, festival em homenagem ao aniversário de 475 anos da capital baiana, na Praça Maria Felipa, no Comércio. O evento visa destacar a África que pulsa na cidade, citando símbolo, pessoas, movimentos e artistas que fazem parte da identidade baiana.

Na ocasião, o público vai poder assistir as apresentações de Carlinhos Brown e Larissa Luz que, enquanto anfitriões, vão costurar a história com textos poéticos de autoria da própria cantora. A dupla também vão realizar números musicais com os convidados, em um repertório que engloba canções de Gilberto Gil, Raul Seixas, Bianasystem e Gal Costa.

Além disso, a festa vai contar com a participação especial de Seu Jorge, que vai interpretar compositores de Salvador, falando sobre a relação da cidade com a escrita. Já Luedji Luna, vai homenagear a força feminina da cidade, enquanto a Banda Didá vai exaltar o samba reggae, os blocos afros e as mulheres. Por fim, a Escola de Samba Viradouro vai destacar a abertura da capital baiana para a cultura do Brasil. Com isso, vão representar a disponibilidade e vontade de estar em comunhão com a pluralidade da história rítmica e cultural de todos os locais do país.