Aniversário de Salvador terá exposição gratuita de carros antigos | A TARDE

Mais de 200 carros antigos estarão presentes no encontro promovido pelo Veteran Car Club do Brasil – Bahia, com apoio da Saltur, neste sábado, 6, das 9h às 18h, no estacionamento do Parque da Cidade, em celebração ao aniversário de Salvador.

O Veteran Car Club do Brasil – Bahia tem como principal atividade preservar e expor veículos antigos de coleção. Para os amantes do antigomobilismo, o interesse por modelos raros e fora de série, que devem ter mais de 30 anos de preservação, há alguns veículos especiais, como: o primeiro carro a chegar no Brasil está aqui preservado, assim como o Fusca mais antigo do país.

A exposição no Parque da Cidade também os veículos neo clássicos, ou seja, com mais de 20 anos de idade que ainda não atingiram a idade mínima de 30 anos para ser um veículo antigo. A exposição é gratuita e aberta ao público.