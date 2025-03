“Programação intensa”, promete Bruno sobre aniversário de Salvador

Bruno Reis durante evento de assinatura da renovação de convênio com o Hospital Aristides Maltez - Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

A menos de um mês para a capital baiana completar 476 anos de história, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) disse ainda estar fechando a programação do evento que marca a comemoração do aniversário de Salvador, que ocorre no próximo dia 29 de março. “Uma programação intensa.”

“A gente está fechando os detalhes do que iremos fazer, provavelmente no sábado dia 29, e onde comemorar”, relatou, durante coletiva de imprensa em evento de assinatura da renovação de convênio com o Hospital Aristides Maltez.

Além da festa de celebração, o gestor antecipou que anunciará no período “um pacote de medidas” para a cidade.

“[Terá] um calendário de novas obras e de novos programas e projetos, que nós vamos anunciar ao longo do período. A gente sempre pega 15 dias antes e 15 dias após o 29 de março e anuncia um pacote de medidas. Estamos fechando quais são as inaugurações, as entregas, mas vão ter casas populares, entrega do viaduto do DETRAN, estamos tentando acelerar para entregar o novo trecho de Orla, vamos lançar novos programas, projetos, será uma programação intensa”, declarou.