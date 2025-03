Bruno Reis detalha próximos passos para início das obras do teleférico do Subúrbio

Projeto para construção do teleférico de Salvador fará ligação dos bairros de Praia Grande a Campinas de Pirajá - Foto: Divulgação | FMLF

Com o sinal verde do governo Federal para avançar no projeto de construção do teleférico de Salvador, que fará ligação dos bairros de Praia Grande a Campinas de Pirajá, o prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil), detalhou, na manhã desta quinta-feira, 13, o todo o processo e antecipou os próximos passos.

“Estou indo para Brasília amanhã de manhã assinar o contrato com o CAF [Corporação Andina de Fomento]. São 125 milhões de dólares [cerca de R$ 728.275 milhões na cotação atual], que prevê algumas obras e projetos importantes, a maior obra é o teleférico”, iniciou.

“Depois de assinado o contrato amanhã, a gente finaliza a elaboração do projeto, que já está em fase final, e aí sim podemos realizar a licitação para dar início às obras do teleférico, que é um importante equipamento para ajudar na mobilidade, na questão do transporte público na nossa cidade. É uma das áreas mais carentes ali do subúrbio, Rio Sena, Ilha Amarela, alta Terezinha, Itacaranha, que terão o que há de mais moderno no mundo à disposição para ajudar a ter um transporte público de qualidade na nossa cidade”, explicou.

O gestor também citou que o acordo inclui outras construções como o Centro de Controle e Operações da prefeitura, que já iniciou, mas com o recurso do CAF será acelerada.

“Ambas as obras no subúrbio de Salvador. Temos lá também o grande projeto, ‘Treinar para Empregar’, que no nosso primeiro mandato nós qualificamos 60 mil pessoas em nossa cidade e com esses recursos do CAF iremos qualificar 100 mil pessoas ao longo desses próximos 4 anos, também são os recursos desse financiamento”, disse

A operação de crédito da Corporação Andina de Fomento (CAF) – Banco de Desenvolvimento da América Latina – e a prefeitura de Salvador para o projeto de construção do teleférico foi autorizada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na última segunda, 10.

Teleférico do Subúrbio

O teleférico de Salvador terá 27 torres, com quatro estações: Campinas de Pirajá; Pirajá; Mané Dendê e Praia Grande.

O projeto estrutural sobre as torres está sob responsabilidade da MD Engenheiros Associados S/S., divulgado no Diário Oficial do Município (DOM), em maio do ano passado.