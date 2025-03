Teleférico Salvador: Governo autoriza empréstimo de R$ 728 milhões

Expectativa é que equipamento seja entregue em 2028 - Foto: Divulgação | FMLF

O projeto para construção do teleférico de Salvador, que fará ligação dos bairros de Praia Grande a Campinas de Pirajá, recebeu sinal verde do governo federal para avançar.

Isso porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, autorizou a operação de crédito da Corporação Andina de Fomento (CAF) e a prefeitura de Salvador no valor de US$ 125 milhões (R$ 728.275 milhões na cotação atual) na última segunda-feira, 10.

Veja autorização

| Foto: Reprodução | Ministério da Fazenda

Com a liberação, a gestão municipal deve assinar, em breve, o empréstimo com a instituição e dar os próximos passos para a construção do modal, conforme afirmou o prefeito Bruno Reis (União Brasil), em fevereiro.

"O CAF está fazendo um estudo de viabilidade financeira e econômica. Assim que esse estudo for concluído, a gente caminhará para entregar uma obra que vai melhorar muito a mobilidade nesta região da cidade", disse.

Sem data exata, a expectativa do gestor municipal é que a licitação para contratação da empresa responsável pela obra seja lançada no mês de junho.

Para Bruno, o projeto do teleférico é “uma das obras mais complexas que a cidade já teve”. O desejo do governo municipal é que o novo equipamento seja entregue em 2028, último ano do mandato do Executivo.

Teleférico do Subúrbio

O teleférico de Salvador terá 27 torres, com quatro estações: Campinas de Pirajá; Pirajá; Mané Dendê e Praia Grande.

O projeto estrutural sobre as torres está sob responsabilidade da MD Engenheiros Associados S/S., divulgado no Diário Oficial do Município (DOM), em maio do ano passado.