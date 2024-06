"Praticamente pronto", diz Bruno Reis sobre projeto do teleférico | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), revelou em entrevista ao Portal A TARDE, nesta quinta-feira, 6, que o projeto de instalação do teleférico que ligará a região do Subúrbio Ferroviário à Pirajá está "praticamente pronto" para sair do papel.

Brun, que esteve na inauguração do Centro Logístico Brennand, explicou que aguarda um aval do Ministério do Planejamento. O prefeito ainda pontuou que a licitação para a execução da obra será aberta assim que aprovado, o que deve ocorrer no próximo semestre.

“A gente está na iminência de aprovação do contrato junto ao Ministério de Planejamento, para em seguida ter aprovação no Congresso. O projeto executivo está praticamente pronto. Assim que tiver essa aprovação, nossa expectativa é que possa ocorrer no segundo semestre, nós vamos soltar a licitação”, explicou o prefeito, que continuou.

“É um teleférico em 5,6 quilômetros que vai ligar a região do Subúrbio aqui a essa região de Pirajá e de Campinas. Vai ser um transporte público moderno e eficiente para atender uma região significativa da cidade, que vai passar agora a ter condições de se deslocar, se locomover pela cidade de forma rápida e com mais conforto e segurança”, completou.

