Violência interrompe circulação de ônibus em bairro de Salvador

Polícia Militar atua na região para conter a situação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A circulação de ônibus foi suspensa no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, no fim da manhã desta terça-feira, 18. A medida foi tomada depois que um dos veículos do transporte municipal sofreu uma tentativa de vandalismo por criminosos da região. Com isso, o atendimento no bairro está sendo realizado até o Condomínio Arvoredo.

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) divulgou uma nota oficial sobre o ocorrido:

"A Secretaria de Mobilidade (Semob) informa que o atendimento em Tancredo Neves foi suspenso na manhã desta terça-feira (18), após tentativa de vandalismo contra um ônibus do sistema de transporte municipal. Por volta das 10h30, um coletivo transitava na Rua Paraíba quando foi interceptado por criminosos que obrigaram os operadores a atravessarem o veículo na via. O ônibus foi retirado do local após a presença das autoridades policiais."

"Com o fato, o atendimento no bairro está sendo realizado até a altura do Condomínio Arvoredo, até que as condições de segurança sejam restabelecidas na localidade. Agentes da Semob e prepostos da Integra monitoram a operação de transporte na região."

Segundo a Polícia Militar, a 23ª CIPM realizava ações de patrulhamento na localidade conhecida como Buracão, em Tancredo Neves, na manhã desta terça-feira, 18, quando avistaram um grupo de indivíduos que efetuou disparos de armas de fogo ao avistar os militares. Houve revide e os criminosos fugiram. Em outro ponto do bairro, já nas imediações do final de linha, criminosos pararam um ônibus que transitava na localidade. Com a chegada de equipes do Batalhão Gêmeos, os indivíduos fugiram e o ônibus foi retirado do local por rodoviários.

O policiamento na região se encontra intensificado por guarnições da 23ª CIPM e de outras unidades convencionais, com o apoio de equipes do Batalhão Gêmeos, da CIPT/Rondesp Central e de guarnições especializadas da Polícia Militar.

O Sindicato dos Rodoviários também está no local acompanhando a situação e prestando suporte aos trabalhadores afetados pela suspensão do serviço de transporte na região.