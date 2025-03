Jovem morre após ser esfaqueado em Salvador; namorada é suspeita

- Foto: Reprodução Redes sociais

Um jovem de 25 anos, identificado como Leonardo Santos Brito, foi assassinado com golpes de faca enquanto voltava para casa, no bairro Calabetão, em Salvador, na madrugada de domingo, 16.

O jovem estava com sua companheira, de 27 anos, identificada como Jéssica Almeida Barbosa, retornando da festa quando a fatalidade aconteceu. Ela se tornou a principal suspeita do homicídio e confessou o crime durante entrevista à Record Bahia. Ela foi conduzida nesta segunda-feira, 17, pela Polícia Civil, que investigará o caso.

A mãe da vítima, Ana Cristina, afirmou que os dois estavam juntos há apenas 15 dias e que, depois do crime, a mulher espalhou falsas informações sobre Leonardo, dizendo que ele a agredia e fazia parte de uma facção.

"Todo mundo lá da rua viu que eles estavam dando risada, de mãos dadas, durante o dia todo. Todo mundo está sem entender qual foi o problema para que eles discutissem, ela pegasse a faca e matasse meu filho", disse.

De acordo com ela, assim como o filho, a jovem também usava drogas. Ana Cristina disse que soube, por familiares da suspeita, que ela era atendida no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Feira de Santana, cidade a cerca de 100 km de Salvador, e fugia de casa com frequência.