Suposto traficante tenta tomar fuzil de PM em Salvador

Um homem suspeito de tráfico, identificado como Luís Felipe Santana, vulgo “Felipinho”, foi preso na tarde desta segunda-feira, 17, na Rua Acará, nas imediações da Avenida Peixe, na Liberdade.

Segundo policiais da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), os agentes foram acionados para verificar uma situação de moto com restrição de roubo, quando Felipinho e os comparsas correram. Felipinho dispensou a droga que estava nas mãos e entrou em um bar.

Ao ser abordado, segundo os policiais, ele tentou tomar a arma de um dos agentes, de um dos agentes, sendo necessário, segundo a corporação, conter o homem. "Feito o procedimento de abordagem, foi encontrado com ele 57 porções de maconha, cinco pinos de cocaína e um celular. Diante do fato, foi dada voz de prisão ao suspeito, no momento em que o mesmo resistiu à prisão, sendo necessário o uso de procedimentos técnicos pelos agentes para contê-lo", diz a nota da PM.

Felipinho foi conduzido para a Central de Flagrantes, nos Barris, onde foi apresentado juntamente com a droga apreendida. Os demais comparsas que estavam com ele na Avenida Peixe conseguiram fugir e a polícia está fazendo rondas para tentar encontrá-los.