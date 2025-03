Quatro homens morrem em confronto com policiais militares em Salvador

Crime aconteceu no final da tarde de domingo, 16 - Foto: Divulgação/PMBA

Quatro homens morreram após serem baleados em um confronto com policiais militares no final da tarde de domingo, 16, no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. A ação aconteceu na Rua Pacheco de Oliveira, que fica na localidade conhecida como "Fonte do Capim".

De acordo com a Polícia Militar, equipes das Rondas Especiais da Baía de Todos-os-Santos (Rondesp BTS) participavam da Operação de Patrulhamento Inteligente (OPI) quando foram informadas que homens armados estavam na região.

Ao encontrarem o grupo, os policiais foram recebidos com tiros. Houve revide e, após a troca de tiros, quatro suspeitos foram encontrados feridos e socorridos para o Hospital Ernesto Simões Filho, onde não resistiram aos ferimentos.

Na ação, foram apreendidos uma carabina .40, um revólver 38, duas pistolas 380, sete carregadores, 96 munições de diversos calibres, um rádio comunicador, uma blusa camuflada, 15 porções de cocaína, 61 de maconha e uma bolsa.

Todo material apreendido foi encaminhado para o registro da ocorrência na DHPP.