Lideranças criminosas são alvo de megaoperação em Conjunto Penal

Operação buscar fazer "pente-fino" em celas de lideranças criminosas no Conjunto Penal de Itabuna - Foto: Hildazio Santana - Nucom/Seap

Buscas minuciosas são realizadas por policiais penais do serviço ordinário e do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop), em celas e pavilhões ocupados por lideranças em grupos criminosos no Conjunto Penal de Itabuna, nesta segunda-feira, 17.

As ações fazem parte das estratégias de revistas de uma megaoperação realizada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), com o apoio de policiais militares de grupos especializados, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), e Ministério Público da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco).

As buscas visam impedir a entrada de aparelhos celulares e outros ilícitos e assim impedir qualquer contato dos internos com criminosos do lado externo da unidade prisional.

As atividades em campo, que são coordenadas pela Superintendência de Gestão Prisional (SGP), por meio da Diretoria de Segurança Prisional (DSP), também tem a participação de policiais penais da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CMEP), da Coordenação de Monitoração e Avaliação do Sistema Prisional (CMASP).