Segurança é reforçada em Jussari com entrega de nova unidade integrada

Governador cumpriu agenda em Jussari - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

"Estamos estabelecendo uma unidade integrada entre as Polícias Civil e Militar, o que reforça, primeiramente, a diretriz de integração entre as forças de segurança no combate à criminalidade organizada”, enfatizou o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, ao se referir à inauguração da Unidade Integrada da Delegacia Territorial e do Pelotão da Polícia Militar, neste sábado (15), no município de Jussari. A entrega, realizada pelo governador Jerônimo Rodrigues, contou ainda com a presença da delegada-geral Heloísa Brito e do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho.

A construção do equipamento recebeu investimento total de R$ 2,8 milhões e faz parte do projeto de Modernização das Forças Policiais e de Bombeiros, que já entregou neste ano, 15 novas unidades, somando um investimento de R$ 20 milhões. Em 2024, o Governo do Estado entregou 72 novas estruturas. De acordo com a delegada-geral, Heloisa Brito, “é mais uma estrutura que está sendo entregue nesse programa inédito e revolucionário de modernização das estruturas, das forças de segurança, especialmente da Polícia Civil. Hoje somamos 90 unidades entregues, aqui, [contamos com] um investimento de mais de R$ 1,5 milhão, trazendo infraestrutura e dignidade para os nossos servidores”.

Infraestrutura e Saneamento

A agenda também celebrou a inauguração da 2ª etapa da pavimentação e drenagem de sete ruas no bairro Leonel Batista, com a aplicação de recursos da ordem de R$ 700 mil. Um novo Sistema Simplificado de Abastecimento de Água foi entregue, na sede de Jussari, para garantir uma distribuição mais eficiente e capaz de atender de forma adequada toda a população. A implantação, realizada pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), por meio da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb), contou com um investimento de R$ 225 mil.

A área da saúde também foi contemplada com a entrega de equipamentos importantes. Uma ambulância vai reforçar o atendimento de urgência e emergência na cidade, além da entrega de kits odontológicos e para a Unidade Básica de Saúde Roberto Santos e as Unidades de Saúde da Família Valdenor Cordeiro e Joana Chagas.

Mais investimentos

“Hoje autorizei uma ação muito especial, que tem um lugar no meu coração, a construção de um centro de atendimento para pessoas com deficiência e autismo. O prefeito aceitou essa proposta e vamos dar início à reforma do espaço. Saio daqui fortalecido, reforçando a parceria com os deputados, o apoio federal e estadual, e a colaboração dos prefeitos da região”, declarou o governador, após o anúncio de autorização para novos investimentos, que incluem a reforma do Centro de Assistência Multidisciplinar (Ceam), a cargo da Secretaria da Educação (SEC), com recursos de R$1,4 milhão do Governo do Estado.

Ainda em Jussari, Jerônimo Rodrigues autorizou a celebração de convênio com o Município para a duplicação da ponte sobre o Rio Paraíba, obra que ligará os bairros Leonel Batista ao Agenor de Sousa, com um investimento estimado de R$ 1,4 milhão, e a pavimentação do bairro Paraíba. A Cerb também recebeu autorização para a construção dos Sistemas de Abastecimento de Água nas comunidades Viva Vida e Areia Branca, já a Secretaria da Saúde (Sesab) deverá adotar as providências para reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Leonel Batista.

Jerônimo autorizou também a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Sedur), por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), a celebrar convênio com o Município de Jussari para execução das obras de pavimentação do bairro da Caixa D'Água. A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) foi autorizada a adotar as providências para as obras de reforma e reparos do Hospital Eduardo Gileno Amado Brandão; e a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) elaborar projeto para o revestimento de estrada entre Jussari e Itaju do Colônia.