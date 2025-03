Defensoria realiza audiência pública para eleições do ouvidor-geral

Sede da Defensoria Pública em Salvador (ilustração) - Foto: Divulgação

Uma audiência pública vai acontecer no auditório da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia, localizado na Avenida Ulisses Guimarães, nº 3386, Ed. Multicab, na quarta-feira, 19, para dar início ao processo eleitoral que visa preencher o cargo de ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

Segundo a publicação, o processo eleitoral acontece em três fases. A primeira é a formação do colégio eleitoral, integrado por pessoas indicadas por entidades da sociedade civil vinculadas aos Conselhos Estaduais dos Direitos do Estado da Bahia. A segunda é a formação da lista tríplice, que são as três pessoas mais votadas pelo do colégio eleitoral para o cargo de ouvidor-geral. E a terceira e última fase é a escolha do conselho superior, quando os conselheiros vão escolher um dos candidato da lista tríplice.

A divulgação do resultado do processo eleitoral será no dia 06/05. E o novo ouvidor-geral toma posse no dia 19 do mesmo mês.