PRF reforça ações educativas após aumento de quase 200% nas infrações

Bahia já contabiliza 27 acidentes do tipo em 2025 - Foto: Divulgação | PRF

O número de acidentes envolvendo transportes coletivos também cresce no estado. Em 2023, a Bahia registrou 160 ocorrências com ônibus e micro-ônibus, número que subiu para 168 em 2024. Só em 2025, já foram contabilizados 27 casos.

Destes acidentes, 58 foram considerados sinistros graves em 2023, e 70 em 2024. No ano retrasado, houve morte em 19 dos acidentes, totalizando 31 óbitos e 344 feridos. Em 2024, foram 79 vidas perdidas em 28 acidentes, e um total de 650 feridos. Neste ano, são 5 sinistros graves, 86 feridos e 2 mortes em 2 acidentes.

“Foi determinado pela nossa diretoria central de operações que todos os estados fizessem esse comando educativo nos transportes coletivos, porque assim conseguimos atingir um número grande de pessoas, uma vez que apenas um veículo transporta mais de 40 pessoas. Assim, conseguimos alavancar a sensibilização e o engajamento dessa mudança comportamental no trânsito”, expõe o inspetor Mário.

O inspetor conta que, além da orientação sobre o uso do cinto, as equipes da operação alertaram sobre leis de trânsito, acomodação correta de bagagens e o combate aos crimes de importunação sexual, que tem recorrência comum em viagens de ônibus.

A ação educativa integra a Fase 1 da Operação Nacional de Segurança Viária, que vai intensificar as ações preventivas e de fiscalização da PRF durante todo o ano, com o objetivo de reduzir os números de acidentes e infrações em todo o Brasil.

“Organizamos cronologicamente em fases para podermos emitir relatórios, acompanhar estatísticas e verificar os dados de óbitos e sinistros nas rodovias. Assim, conseguimos analisar os resultados e nos replanejar para ver o que podemos melhorar nas próximas fases”, explica Mário.

Na Bahia, a operação já realizou também uma ação em Vitória da Conquista, oferecendo serviços de saúde para caminhoneiros na estrada, como vacinas e exames. Além disso, passou por Feira de Santana com atividades de fiscalização.

Mário expõe que, entre os próximos passos da operação, está a fiscalização ostensiva das rodovias em dias de feriado, como Semana Santa e Festa Junina: “Vamos distribuir nossas equipes de forma efetiva nos trechos críticos, para aumentar o combate às principais infrações, como ultrapassagens, alcoolemia, falta do uso do cinto e uso de celular no volante”.

