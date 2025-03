Mais de 20 celulares roubados são devolvidos pela polícia

Os celulares foram localizados após um mês e meio de investigação criminal - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Vinte e dois celulares roubados, incluindo modelos iPhone 15, 14 e 13, foram recuperados e devolvidos pela Polícia Civil da Bahia, nesta sexta-feira, 14.

A ação, coordenada pela 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba), faz parte da Operação Celular Legal, que combate roubos, furtos e a receptação de aparelhos.

Os celulares foram localizados após um mês e meio de investigação criminal, com valor total dos bens estimado em R$ 30 mil.

Em nota, a Polícia Civil destacou a importância de registrar o boletim de ocorrência informando o número do IMEI do aparelho, pois isso facilita a recuperação do dispositivo e aumenta as chances de devolução ao proprietário. O IMEI pode ser consultado digitando *#06# no telefone ou verificando a nota fiscal do produto.