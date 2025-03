Jovem morre afogado ao comemorar aprovação em universidade na Bahia

Francisco Thiago Pereira Freire Bium Filho havia começado o curso recentemente - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um adolescente de 17 anos morreu após se afogar em um trecho do Rio São Francisco, na cidade de Juazeiro, na Bahia. O incidente aconteceu na quarta-feira, 12, e conforme o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia , o jovem comemorava a aprovação em uma universidade, quando desapareceu.

Francisco Thiago Pereira Freire Bium Filho havia começado recentemente a cursar Engenharia Mecânica no campus de Juazeiro da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf). Ele nadava junto com amigos, em um condomínio com área de lazer que dá acesso ao rio, quando desapareceu. As informações apuradas pela TV São Francisco.

Após serem acionados, os Bombeiros militares iniciaram as buscas e encontraram o jovem sem vida uma hora depois, a cerca de cinco metros do local onde o grupo estava. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade, onde passou por necropsia. Francisco Thiago será sepultado no estado de Pernambuco.

A Univasf se solidarizou com familiares e amigos da vítima em nota e suspendeu as aulas nesta quinta-feira, 13, e na sexta, 14.