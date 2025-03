"Me arrependi", diz mulher de vereador após denúncia por tentativa de feminicídio

Morão segue preso à disposição da Justiça - Foto: Reprodução | Redes Sociais

"Brigas, todos os casais têm, entendeu?... Continuo afirmando que ele é inocente", declarou Michele Costa, esposa do vereador licenciado de Santo Antônio de Jesus, Edivan de Jesus Santos (União Brasil), preso na quarta-feira, 12, suspeito de agredi-la a facadas. O caso aconteceu no dia 22 de fevereiro, durante uma discussão.

A fala de Michele ocorreu em entrevista concedida à Rádio Clube FM de Santo Antônio de Jesus, nesta quinta-feira, 13. Na ocasião, a mulher aguardava o marido passar por audiência de custódia, no Fórum Desembargador Wilde Oliveira Lima, localizado no município do Recôncavo Baiano. Ainda em conversa com a rádio, Michele revelou que estava arrependida de ter procurado a polícia para denunciar a agressão.

"Eu me arrependi de vir falar a verdade do que aconteceu. Eu não achava que ia ter essa repercussão", disse ela.

Um morador da cidade contou que o fato de a mulher ter voltado atrás na denúncia criou o maior rebuliço na cidade. "Isso aí 'tá' uma novela. Na verdade, ela sofreu violência mesmo. A verdade é essa. E aí, agora, tá com receio de alguma coisa, com medo de alguma coisa. Gente, que maluquice, viu?", esclareceu o homem, sob anonimato. "E a crítica muito grande aqui é com relação à postura dos vereadores, que não se manifestaram, não deram declarações fortes", completou ele.

O Portal A TARDE tentou falar com a Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus, mas não obteve êxito.

Morão, como é mais conhecido na cidade, foi detido por força de mandado de prisão preventiva, na Ilha de Boipeba, no município de Cairu, e, ainda na noite da quarta-feira, foi ouvido pelo delegado Fábio Silva, coordenador da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Santo Antônio de Jesus). Ele estava foragido desde o dia 24 de fevereiro. Na tarde desta quinta-feira, o vereador passou por audiência de custódia e, até a noite, seguia preso à disposição da Justiça.

Esperançosa de que o marido será inocentado, ainda na entrevista, Michele reafirmou a inocência do marido dizendo: "Eu creio no Deus fiel, que a gente serve, que tudo isso vai passar. Isso vai servir de um grande testemunho. Aqueles que queiram destruir uma grande família, um ser humano maravilhoso, que é meu esposo, vai ver que a vitória vai ser certa, em nome de Jesus. Volto a dizer que ele é inocente", finalizou.