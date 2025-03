Vereador de cidade baiana é preso após tentar matar companheira

Morão estava foragido desde o dia 24 de fevereiro, suspeito de tentar matar a mulher - Foto: Reprodução Redes Sociais

Foragido da Justiça, desde o dia 24 de fevereiro deste ano, suspeito de agredir a facadas a companheira, o vereador de Santo Antônio de Jesus, Edivan de Jesus Santos (União Brasil), foi preso nesta quarta-feira, 12, por cumprimento de mandado de prisão preventiva. Ele foi localizado na Ilha de Boipeba, por policiais civis da Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus.

Segundo informações preliminares, ele teria tentado matar a mulher, no dia 22 do mesmo mês, durante uma discussão motivada por ciúmes. O crime ocorreu na casa do casal, no bairro Salgadeira, na cidade do recôncavo baiano.

Ainda de acordo com informações, na terça-feira (11), o Ministério Público de Santo Antônio de Jesus havia solicitado a revogação da prisão preventiva de Mourão, apelido pelo qual o vereador é conhecido no município. A decisão do órgão teria vindo após a vítima dar um novo depoimento, em 1º de março, alegando que o então marido havia agido em legítima defesa, depois de ser agredido por ela. No entanto, o pedido não foi acatado e, por isso, o mandado foi cumprido pela Polícia Civil.

No dia do fato, a mulher contou que tinha sido agredida com uma faca e um pedaço de madeira. Na ocasião, ela foi levada a uma unidade médica, onde foi atendida.