Vereador é suspeito de tentar matar esposa a facadas

Morão teria agredido a mulher com faca e pedaço de madeira - Foto: Reprodução TSE

O vereador de Santo Antônio de Jesus, Edivan de Jesus Santos, do partido União Brasil (UB), é suspeito de tentar matar a facadas a esposa, na manhã deste sábado, 22, durante uma discussão na residência do casal, no bairro Salgadeira, na cidade do Recôncavo baiano.

Segundo informações da Polícia Civil, foi a própria mulher, de 41 anos, quem informou ter sido esfaqueada e agredida com um pedaço de madeira pelo companheiro. Morão, de 38, teria fugido logo em seguida. A motivação para o crime não foi informada.

Após as agressões, a mulher foi encaminhada à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h. O estado de saúde dela não foi revelado. A polícia expediu guias periciais e já iniciou as investigações. “Oitivas e diligências estão sendo realizadas para esclarecer o caso e localizar o suspeito. Uma equipe policial foi disponibilizada para acompanhamento da vítima na retirada dos seus pertences no imóvel onde ocorreram as agressões”, diz um trecho a nota encaminhada pela Polícia Civil.

Ainda conforme o documento, o caso está sendo apurado pelo Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) de Santo Antônio de Jesus.

Também por meio de nota postada em uma rede social, a Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus repudiou o caso e disse que segue acompanhando as investigações. “A Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus repudia toda e qualquer forma de violência, especialmente contra a mulher, reafirmando seu compromisso com a dignidade, o respeito e os direitos humanos. Sobre o fato envolvendo um dos vereadores desta Casa, informamos que estamos acompanhando os desdobramentos com atenção e responsabilidade. Embora a situação não esteja diretamente relacionada ao exercício do mandato, a Presidência segue atenta ao andamento do caso”.

“Confiamos no trabalho das autoridades competentes para que a investigação transcorra com rigor e imparcialidade, garantindo o devido processo legal. Ao mesmo tempo, reiteramos nossa solidariedade a todas as mulheres e reafirmamos nosso compromisso com políticas públicas de proteção e combate à violência”, conclui a presidência da câmara, por meio da assessoria de comunicação.