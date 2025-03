Adolescente é morta a tiros em 'paredão' em Eunápolis; entenda

Núbia Matos Pereira foi baleada por três homens - Foto: Reprodução

Uma adolescente de 16 anos foi morta a tiros em uma festa "paredão", na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, no bairro Alecrim, na tarde deste domingo, 23. A informação é do g1.

A vítima foi identificada como Núbia Matos Pereira. As informações preliminares apontam que a jovem foi baleada por três homens, que fugiram após fazerem os disparos, os suspeitos ainda não foram identificados.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Eunápolis, que busca descobrir a motivação do crime.