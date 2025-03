Advogada criminalista é executada a tiros dentro de casa na Bahia

Corpo da vítima foi encontrado em via pública - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na madrugada desta segunda-feira, 24, uma mulher identificada como Maria das Graças Barbosa dos Santos, de 50 anos, foi morta a tiros dentro de casa, localizada na rua Francisco José de Souza, no bairro Senhora Aparecida, em Ipiaú.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia Territorial de Ipiaú vai investigar a morte da advogada criminalista Maria das Graças Barbosa dos Santos, de 50 anos, vítima de disparos de arma de fogo, nesta segunda-feira (24).

Ainda segundo a Civil, homens armados invadiram a residência da vítima, que tentou fugir, sendo alcançada e atingida a poucos metros do local. O corpo foi encontrado em via pública. Guias de local e necropsia foram expedidas e a unidade territorial realiza diligências para identificar a autoria e motivação do crime.

A PM, através da 55ª CIPM, foi acionada e constatou o fato. A corporação acionou o Departamento de Polícia Técnica para tomar as medidas cabíveis.