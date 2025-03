Mãe e filha de 3 anos morrem em acidente de moto em Itaquara

Mãe e filha estavam trafegando pela BA 250 quando aconteceu o acidente - Foto: Reprodução site Acorda Cidade/ Marcos Frahm

Uma mulher identificada como Jociele Santos Oliveira, de 28 anos, e a filha dela, Laura Maria Oliveira Costa, de 3 anos, morreram na noite deste sábado, 22, após um acidente com uma motocicleta, na BA-250, que dá acesso à localidade de Vila Castelo Branco, em Itaquara, no sudoeste do estado.

A mãe morreu na hora. O corpo dela foi encontrado caído ao lado de uma Honda Biz que pilotava. Já a criança ainda foi atendida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia apura se o acidente aconteceu após Jociele perder a direção da moto ou se colidiu com outro veículo. A motocicleta foi encontrada próximo a algumas pedras grandes. O caso é investigado pela delegacia local.