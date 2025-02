Batida entre quatro carros e uma moto deixa feridos na Via Regional

Ainda não há informações se há mais feridos e as causas do acidente - Foto: Cidadão Repórter

Um acidente entre quatro carros e uma moto deixou três pessoas feridas no início da manhã desta quarta-feira, 5, na Via Regional, em Salvador. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local. Segundo a Transalvador, os veículos serão retirados da via.

Veja o vídeo: