Corpos de jovens são encontrados no Lobato com sinal de tortura

Corpos foram abandonados na Alameda B-19, no Lobato - Foto: Foto: Ilustrativa/Reprodução/Google Street View

As mortes de dois rapazes, na noite deste sábado, 22, na Alameda B-19, no bairro Lobato, no Subúrbio de Salvador, é investigado pela Polícia Civil. O dos jovens foi identificado como Rafaell Winicyus Freitas da Silva, de 19 anos. O outro segue sem identificação.

Imagens obtidas pelo Portão MASSA! mostram as vítimas com os pés e as mãos amarradas, o que indica que elas foram levadas à força para o local da execução. Policiais militares da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Lobato) foram acionados para atender a ocorrência.

O caso será apurado pela 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos-os-Santos (DH/BTS), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação e autoria ainda são desconhecidas.