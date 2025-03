Carnaval: App mostrará localização dos trios em tempo real

App estará disponível no WhatsApp - Foto: Bruno Concha/ Secom

Para facilitar a vida do folião, durante os dias da folia de Momo, a Prefeitura de Salvador lançou o 'De Olho No Trio', aplicativo que estará disponível no WhatsApp através do número 71 98791-3420. Com ele, será possível acompanhar, em tempo real, os deslocamentos dos trios.

E não é só isso, além de deixar a galera bem informada para encontrar as atrações, a tecnologia ainda apresenta a localização dos módulos de saúde, das paradas de ônibus, táxis e mototáxis, banheiros químicos, entre outras informações para o público. O serviço é fruto de uma parceria entre a Companhia de Governança Eletrônica do Salvador (Cogel), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), e a Empresa Salvador Turismo (Saltur).

'De Olho No Trio' atua em conjunto com a Central de Controle do Carnaval, no bairro de Ondina, estrutura que conta com representantes de todos os órgãos municipais diretamente envolvidos na festa.

Outra novidade é a parceria com o Waze, que facilitará a vida do folião que vai para a festa com transporte próprio. Com informações georreferenciadas do app será possível acessar a localização das barreiras da Transalvador, e transitar com sem problemas em direção aos circuitos e para fora deles.