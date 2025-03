Clima de Carnaval domina Salvador com programação musical intensa

Foliões se animaram com Fuzuê no sábado, 22 - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

É Carnaval, Salvador! Sob o tema “Axé Music - 40 Carnavais”, a capital baiana já está pronta para fazer a Maior Festa de Rua do Mundo acontecer. Com mais de 2.500h de música e cerca de 1.300 apresentações espalhadas pelos oito circuitos oficiais e dez bairros, Salvador já vibra e ferve por causa da folia momesca.

“É uma delícia. Em 2024 pulei e dancei no trio da Ivete Sangalo, sou apaixonada pelo Carnaval de Salvador e o que ele faz. A folia parece animar a cidade inteira. É como dizem, né? O ano só começa de verdade depois do Carnaval”, afirma a dining hostess Raiza Brito, da Paraíba.

E tudo já está pronto para esse Carnaval começar: os camarotes estão nas ruas, os abadás estão sendo entregues, os trios estão tinindo de prontos e o pré-Carnaval oficial finalmente teve início - ontem foi Fuzuê e hoje é o Furdunço. Não dá para negar que Salvador já vive o festejo, que tem mais de 1300 apresentações confirmadas nos bairros e circuitos.

“Se a gente pudesse e a agenda dos artistas permitisse, tínhamos até mais do que isso. Todos que tiveram interesse e agenda vão tocar no Carnaval, o nosso único pedido para eles foi: se for tocar no Barra, vai ter que tocar no Campo Grande também”, conta a vice-prefeita e titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos.

A homenagem aos 40 anos do Axé Music foi uma escolha de valorização da história da festa. Matos ressalta que a decisão partiu, principalmente, da necessidade de valorizarmos cada vez mais o Axé. Para isso, nada melhor que um Carnaval à altura, não é?

“São 40 carnavais e queremos fortalecer ainda mais a nossa história e a nossa cultura. Chegar na Secult nesse momento é desafiador, mas também tem uma tranquilidade por saber que o nosso Carnaval começa a ser organizado quando termina o anterior e, como vice-prefeita, já participava dos diálogos, serviços e operações”, explica.

Presidente da Empresa Salvador Turismo, Isaac Edington destaca a abertura do Carnaval de Salvador no Campo Grande, que promete ser memorável. “Estamos focados em fortalecer o Circuito Osmar cada vez mais, por isso o investimento no Centro tem sido nossa prioridade. A cidade está pronta para o Carnaval e tem festa para todos os gostos: Palco do Rock, Torre Eletrônica, Beco das Cores, Palco do Samba, Palco Multicultural, Desfile de Fantasias Elegantes e mais uma série de atrações. Mas em 2025 a grande estrela é o Axé Music”, afirma.

Para o presidente do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) Washington Paganelli considera que a abertura do Carnaval no Campo Grande ficará na história.

“Temos certeza que, com tudo que foi planejado para o Carnaval, será maravilhoso. Essa abertura com Daniela, Margareth, Brown, blocos afro e várias atrações abrindo essa enorme festa. Todos os artistas da Bahia estão confirmados no Carnaval e isso é muito gratificante. Ainda mais em um ano onde estamos comemorando os 40 anos do Axé Music, que levou o Carnaval da Bahia para todo o Brasil e para o mundo”, afirma.

“O Carnaval mudou muito, mas não vejo isso como uma coisa ruim. As pessoas mudaram muito também. Por isso que, por mais que as vezes eu sinta saudade daquele Carnaval da minha juventude, ainda me sinto apaixonado pelo Carnaval de hoje, mesmo que esteja tão diferente”, diz a cachoeirana aposentada Cecília Silva que, quando mais jovem, se hospedava na casa de amigas em Salvador para curtir a folia.

Apaixonada pelo Carnaval desde a infância, a doceira autônoma Sara Helena Souza gosta de curtir a festa momesca no chão, correndo atrás dos trios. “Cada dia que passa vou ficando mais empolgada e ansiosa. Parece que a cidade toda vai ficando assim, não é? Tudo se organizando para que o Carnaval chegue”, conta. A doceira não é fã de curtir a festa em camarotes, mas essa está entre as formas preferidas de se divertir no Carnaval de grande parte dos clientes do site de vendas de abadás, camarotes e reserva de hotéis Quero Abadá.

Alta procura

“A procura por todos os nossos produtos para o Carnaval de 2025 está muito alta, aumentou cerca de 20% em relação ao mesmo período de 2024. A procura maior está sendo para os Camarotes, porque os clientes tem procurado mais conforto. Porém, a demanda tem aumentado para os blocos”, explica o sócio diretor do Quero Abadá, Vitor Villas Bôas.

Esse aumento têm se mostrado desde o final de 2024. “Desde o retorno do Carnaval, com o fim da pandemia, temos tido um crescimento constante, uma vez que o Carnaval de Salvador vem sendo cada vez mais procurado por turistas. O Trade Hoteleiro também tem números bem positivos e já possui 100% de ocupação na região do Circuito Barra/Ondina”, afirma o sócio diretor.