Vítimas do incêndio em condomínio de Guarajuba são identificadas

Condomínio onde aconteceu o incêndio em Guarajuba (ilustração) - Foto: Reprodução | Google Maps

Um incêndio que atingiu uma casa em um condomínio de luxo na sexta-feira, 21, localizado na praia de Guarajuba, em Camaçari, no Litoral Norte da Bahia, deixou duas pessoas mortas. Elas foram identificadas como Tadeu Coelho de Aquino, de 65 anos e Maria Nazaré Costa Lima, de 48 anos.

O acidente também vitimou dois cachorros. A dona do imóvel, cuja identidade não foi revelada, conseguiu escapar das chamas após ouvir o apito do segurança. Ela pulou do primeiro andar, quebrou o tornozelo e vai ser submetida a uma cirurgia. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, por volta das 23h25, para evitar que as chamas se espalhassem nos imóveis vizinhos. Durante o rescaldo, a corporação constatou que havia dois corpos carbonizados.