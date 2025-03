Duas pessoas morrem em incêndio em condomínio de luxo de Guarajuba

Incêndio aconteceu na noite de sexta-feira, 21 - Foto: Reprodução | TV Bahia

Duas pessoas morreram na noite de sexta-feira, 21, durante um incêndio de grandes proporções que atingiu um condomínio de luxo em Guarajuba, Litoral Norte, localizado no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

As chamas iniciaram em uma residência no condomínio Paraíso de Guarajuba. Na ocasião, um morador conseguiu pular do andar superior da casa e escapou do fogo.

Já outras duas pessoas, uma mulher de 48 anos e um homem de 65 anos, permaneceram no interior da residência e não resistiram à fumaça, de acordo com informações do morador. Dois cachorros também morreram durante o acidente, segundo a TV Bahia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, por volta das 23h25, para evitar que as chamas se espalhassem nos imóveis vizinhos. Durante o rescaldo, a corporação constatou que havia dois corpos carbonizados.

A causa do incêndio ainda não foi revelada e uma perícia foi acionada para investigar o caso. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) e a Polícia Civil também acompanham a situação.