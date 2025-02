Caetano cobra Câmara para destravar PL do transporte público em Camaçari

- Foto: Divulgação

Reunido com vereadores na abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Camaçari, o prefeito Luiz Caetano (PT) cobrou pela revisão do orçamento aprovado para o ano fiscal do município, alegando que limita o remanejamento de recursos, e solicitou a aprovação urgente do projeto de lei que busca solucionar a crise do transporte público na cidade.

“O limite de 2% engessa a administração e impede que avancemos em áreas essenciais como saúde, infraestrutura, desenvolvimento social e serviços públicos. Apelo aos vereadores para que deixem de lado disputas partidárias e priorizem o que realmente importa: garantir dignidade e serviços à população de Camaçari”, afirmou Caetano.

O prefeito, que pediu a colaboração especial do presidente da Casa, vereador Niltinho (PRD), criticou o abandono do transporte público pela gestão anterior, que não renovou o contrato emergencial, deixando a cidade sem ônibus.

“Nosso desafio é reorganizar o transporte de forma emergencial e avançar para uma solução sustentável. O projeto de lei que garante isso está nesta Casa, e cobro dos vereadores agilidade para sua aprovação”, enfatizou.

O petista também criticou o que chamou de "cenário de caos" deixado pelo ex-prefeito da cidade, Elinaldo (União Brasil), acusando a gestão anterior de omitir dados essenciais e até mesmo reter chaves de secretarias, o que teria atrapalhado a continuidade admnistrativa.

“Mesmo diante desse boicote, estamos restabelecendo os serviços públicos e atendendo às demandas da população, que já sofreu demais”, disse o prefeito.