Caetano sanciona lei que reajusta salário dos professores em Camaçari

Luiz Caetano, prefeito de Camaçari - Foto: William Rocha / Divulgação

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), sancionou o projeto que aumenta em 6,27%, de forma linear, o salário dos professores da rede municipal de ensino. A proposta foi enviada na segunda-feira, 27, pelo Executivo à Câmara de Vereadores, que aprovou por unanimidade o reajuste nesta quarta, 29, mesmo dia da sanção do prefeito.

Caetano comemorou a sanção da matéria e garantiu mais avanços para a educação de Camaçari nos próximos meses. “Mesmo com as dificuldades que encontramos, nosso governo está cumprindo todos os compromissos assumidos com os diversos segmentos da sociedade. Na educação não é diferente. Os professores lutaram por oito anos e não conseguiram sensibilizar a gestão passada. Com menos de um mês de governo, nós conseguimos garantir esse reajuste”, disse o prefeito.

No início do mês, o prefeito garantiu o pagamento do valor referente às férias dos profissionais da rede de educação. O recurso deveria ter sido liberado ainda em dezembro pela antiga gestão. Também em janeiro, Caetano autorizou a reforma de 17 escolas que haviam sido entregues sem as condições adequadas para retorno às aulas pela gestão passada, e garantiu o transporte universitário para estudantes de instituições públicas, algo inédito na cidade e que havia sido suspenso no ano passado.