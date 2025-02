Prefeitura de Camaçari promove 'faxinaço' na feira

Empresa de liumpeza pública de Camaçari organizou força-tarefa para limpeza de centro comercial - Foto: Rafael Kuster | PMC

O centro comercial de Camaçari, mais comhecido como a feira da cidade, passou por um faxinaço neste domingo, 26. A Prefeitura de Camaçari aproveitou o dia sem atividades para realizar o serviço sem alterar o funcionamento dos boxes, que reabrem normalmente nesta segunda-feira, 27, das 6h às 18h.

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesp),organizou uma força-tarefa com participação da Defesa Civil e da Empresa de Limpeza Pública de Camaçari (Limpec). O trabalho incluiu a limpeza da caixa de gordura, caixa de esgoto, limpa-fossa, lavagem e higienização de todos os setores do centro comercial, incluindo açougue, peixaria, praça de alimentação, hortifruti e camelódromo.

“Nós identificamos uma série de ações que se faziam necessárias para trazer mais dignidade, tanto para os feirantes quanto para os transeuntes que vêm aqui para adquirir os seus produtos”, explicou o titular da Sesp, Hindemburgo Telles.

Segundo o secretário, o Faxinaço no local deverá se tornar uma ação de rotina. 'Desde maio do ano passado que não tinha uma ação de limpeza aqui na Feira. Não se tinha uma lavagem da Feira, um trabalho de desobstrução das redes de drenagem, esgoto e sanitárias. Vamos manter isso como uma ação rotineira, pelo menos uma vez no mês para poder evitar que a Feira volte a ficar no estado que a gente encontrou aqui', ressaltou.