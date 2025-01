“Terra arrasada”, diz Luiz Caetano após assumir gestão de Camaçari

Prefeito de camaçari, Luiz Caetano - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O prefeito recém eleito de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, Luiz Carlos Caetano (PT), relatou, na manhã desta segunda-feira, 13, que tem “encontrado terra arrasada em todo canto” após assumir a gestão no município.

“A transição na prática está acontecendo agora e nesses 10 dias estamos fazendo levantamentos de todas as secretarias e todas as áreas e o que temos encontrado é terra arrasada em todo canto”, declarou, durante entrevista ao programa “Isso é Bahia”, da rádio A TARDE FM.

Conforme detalhou o atual gestor, em sua primeira visita de transição, especificamente na Defesa Civil, ele encontrou o espaço praticamente vazio.

Leia também

>> Com gestão herdada de Suzana, Andrei decreta calamidade em Juazeiro

“Na semana passada eu fui fazer uma visita e não encontrei nem um equipamento lá. Eu encontrei duas motos, uma ‘picapezinha’ com uma escada, umas enxadas, sacões, uma vassouras, ou seja, esse era o equipamento da Defesa Civil de uma cidade do porte de Camaçari, aí começamos a montar a equipe, contratei mais gente, alugamos equipamentos, começamos a fazer limpeza dos bueiros, dos córregos, macro e microdrenagem e preparar a cidade para as chuvas, coisa que o governo passado não fez”, afirmou, ressaltando que realizou as mudanças em um bom momento por conta das chuvas que chegou a cidade neste fim de semana.

“Nós fomos para dentro e graças a Deus porque teve muita chuva essa semana. Nós deixamos a equipe em ação e as ocorrências foram poucas e as que tiveram nos podemos resolver, por que a gente entrou já fazendo diversas limpezas na cidade, que vamos dar continuidade”, completou.

Outro ponto citado por Caetano foi a área da saúde. “Nós encontramos todos os postos médicos fechados. [...] Nós conseguimos colocar as UPAs para funcionar, não tinha nem laboratório para fazer exame. [...] Começamos a contratar uma equipe médica, botamos medicamento também das unidades, reabrimos todas as unidades de saúde, a grande maioria já tem equipe médica e ainda estamos na fase da contratação, conseguimos uma ambulância com o estado, [...] por que só encontramos cinco ambulâncias no município, trouxe mais uma que, o estado nos forneceu, e estamos alugando outras.”

Para completar, o prefeito afirmou estar ainda na fase de “arrumação”. “Estamos na fase de transição ainda e de arrumação, de montar e estruturar a equipe para os diversos setores, especialmente a Saúde Pública, onde a gente já está dando uma resposta.”

Confira a entrevista na íntegra: